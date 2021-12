La definizione e la soluzione di: Ospitava molte mogli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AREM

Curiosità : Ospitava molte mogli

il progetto il quale è un successo ed è meta di molte persone: Lorenzo e Michele con le rispettive mogli e Antonio (direttore della banca) con sua moglie ... Significato arem

arèm (o àrem; anche arèmme o àremme) s. m., raro. – Adattamenti grafici e fonetici di harem. harem 'arem o a'r?m s. m. adattam. del turco harem, dall'arabo ?arim 'luogo inviolabile'. - etnol. presso i musulmani, parte della casa riservata a donne e bambini e insieme delle donne che vi abitano ? gineceo, serraglio. Definizione Treccani

