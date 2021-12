La definizione e la soluzione di: Oscuro, profetico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ORACOLARE

Curiosità : Oscuro, profetico

pertanto invisa a molti. Vi sono diverse versioni sull'origine del dono profetico di Cassandra. Secondo una prima versione, il giorno del compleanno di ... Significato oracolare

oracolare1 agg. der. di oracolo1, non com. – Degli oracoli, di oracolo: l’antro o. CLASS='testo_corsivo'>della Sibilla; parlare con tono o.; raccolte o., di responsi dati dagli oracoli. oracolare agg. der. di oracolo, non com. - da oracolo, che ha il tono degli oracoli ? ORACOLISTICO. Definizione Treccani

