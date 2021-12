La definizione e la soluzione di: Un ortaggio giallo, rosso o verde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PEPERONE

Curiosità : Un ortaggio giallo, rosso o verde

o meloni retati, di media grandezza, polpa bianca o giallo-verde, con superficie reticolata; gruppo inodorus, meloni d'inverno, polpa biancastra o rosata ... Significato peperone

peperóne s. m. der. del lat. piper «pepe». – 1. Nome di varie piante delle in padella, col pomodoro, al forno, alla brace; insalata, contorno di peperoni; peperoni sott’aceto, sott’olio, in salamoia. Molto frequente in similitudini scherz.: avere il CATEGORIA: ALIMENTAZIONE peperone pepe'rone s. m. der. del lat. piper 'pepe'. - 1. bot. a. pianta erbacea annua delle solanacee, coltivata per i frutti commestibili. b. e di sapore dolce o piccante ? Espressioni: fig., fam., diventare rosso come un peperone arrossire, avvampare, farsi di fuoco, lett. imporporarsi. ? vergognarsi. 2. fig., fam Definizione Treccani

