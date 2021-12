La definizione e la soluzione di: È ordinario o speciale per le nostre Regioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STATUTO

Curiosità : e ordinario o speciale per le nostre Regioni

delle regioni a statuto speciale. La l. cost. 2/2001, per ovviare a questo inconveniente, ha previsto la possibilità per le Regioni a Statuto speciale di ... Significato statuto

statuto1 part. pass. dal lat. statutus, part. pass. di statuere «stabilire». – Variante ant. o letter. di statuito (part. pass. di statuire); quindi fissato, stabilito, convenuto. statuto s. m. dal lat. tardo statutum, forma neutra del part. pass. statutus di statuere 'stabilire'. - 1. giur. complesso delle norme che disciplinano l'organizzazione e l'attività di una struttura giuridica: s. regionale; s. dei lavoratori carta costituzionale, costituzione. 2. estens. Definizione Treccani

