La definizione e la soluzione di: Un operazione aritmetica.

Soluzione 11 lettere : SOTTRAZIONE

Curiosità : Un operazione aritmetica

anch'esso un numero), dipendente dal tipo di operazione od «operatore» utilizzato. Ogni operazione è identificata da un simbolo. Oltre all'operazione diretta ... Significato sottrazione

sottrazióne s. f. dal lat. tardo subtractio -onis, der. di subtrahere «sottrarre». – o di libidine (l’assenza del consenso fa confluire questo reato in quello di sottrazione di persone incapaci). Poco com. con riferimento alle altre accezioni generiche di sottrarre sottrazione sot:ra'tsjone s. f. dal lat. tardo subtractio -onis, der. di subtrahere 'sottrarre'. - 1. atto del sottrarre, del portare via: s. di denari, di documenti asportazione, furto, non com. ladreria, ruberia, di nascosto e furtivamente trafugamento. ? taccheggio. 2. matem. Definizione Treccani

