La definizione e la soluzione di: Un onorificenza ambita dagli imprenditori.

Soluzione 18 lettere : CAVALIERE DEL LAVORO

Curiosità : Un onorificenza ambita dagli imprenditori

Renzo Rosso (Brugine, 15 settembre 1955) è un imprenditore, stilista e dirigente sportivo italiano. Co-fondatore nel 1978 di Diesel, azienda di abbigliamento ... Significato cavaliere%20del%20lavoro

Neologismi (2008) Cavaliere (Cav), s. m. inv. Per antonomasia, Silvio Berlusconi, Cavaliere del lavoro. ? Proprio questo definitivo smarrimento di ogni parvenza di progetto, idea per frenare la fuga degli elettori: il Cavaliere ha già vinto, potete votarci (Corriere della cavallo s. m. lat. caballus 'cavallo da lavoro, cavallo castrato' f. -a; pl. -i, ant. cavagli. - 1. zool. mammifero diffuso in Europa in epoca preistorica e oggi scoppiò a c. dei due secoli lett. a cavaliere di, fra ø, tra ø. 2. sport. o delle mutande che corrisponde con il punto del corpo nel quale termina il tronco e iniziano Definizione Treccani

