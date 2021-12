La definizione e la soluzione di: Oggetti abbinati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PAIA

Curiosità : Oggetti abbinati

tempo per far indovinare ai medium quali sono i personaggi, luoghi e oggetti abbinati a ciascuno di loro. Per farlo dovrà utilizzare le carte visione: egli ... Significato paia

olopnèustico agg. comp. di olo- e -pneustico di apneustico comune, degli insetti in cui l’apparato respiratorio è caratterizzato da dieci paia di stigmi funzionali, di solito otto paia sull’addome e due paia sul torace (cfr. ipopneustico). paio 'pajo s. m. lat. paria, pl. neutro di par paris 'pari', donde prima il pl. paia e da questo il sing. paio pl. le paia. - due elementi della stessa specie che sono o si considerano insieme: un p. di scarpe coppia, non com. diade, pariglia. ? Espressioni: fig., fare il paio con Definizione Treccani

