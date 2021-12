La definizione e la soluzione di: L occhiello per la cintura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PASSANTE

Curiosità : L occhiello per la cintura

lana, oggi anche in altra stoffa), in segno di lutto per la Passione e morte di Gesù e una cintura in cuoio o stoffa. Sul lato sinistro della tonaca, all'altezza ... Significato passante

passante agg. e s. m. e f. part. pres. di passare. – 1. agg. attraversamenti isolati di lamiere metalliche, muri, ecc. e. Nel tennis, colpo p. (o assol. passante, s. m.), colpo teso che supera il giocatore che sta, o cerca di portarsi, a CATEGORIA: ARALDICA E TITOLI NOBILIARI – SARTORIA passante s. m. e f. part. pres. di passare. - chi passa a piedi per una via, per un luogo pedone, viandante. ? astante. Definizione Treccani

