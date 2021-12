La definizione e la soluzione di: Si nutrono di foglie di gelso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : BACHI DA SETA

Curiosità : Si nutrono di foglie di gelso

seta. La sua dieta consiste in foglie di gelso. Ma le giovani larve, ancora non nutrite con quest'ultimo si nutrono di lattuga, scorzonera e maclura. ... Significato bachi%20da%20seta

on line BOSCO 1. Con il termine BOSCO si intende una vasta area di terreno sul quale sono presenti alberi ad indica anche, nell’ambito dell’allevamento dei bachi da seta, l’insieme di frasche e legnetti sui quali i bachi tessono il bozzolo da cui si ricava il prezioso tessuto. Parole canniccio ka'n:it?:o o caniccio s. m. der. di canna. - 1. stuoia di canne usata per stendervi a seccare frutta o allevarvi bachi da seta ant. cannaio, ant. cannata. ? graticcio. 2. struttura di canne usata per riparo cannicciata. ? incannucciata, incannucciatura. Definizione Treccani

