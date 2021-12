La definizione e la soluzione di: Il numero che precisa la città di destinazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CAP

Curiosità : Il numero che precisa la citta di destinazione

l'urbanistica, che cerca di dare una pianta precisa alla città e un aspetto esteticamente bello, nella periferia le case sorgono tutte ammassate, di solito case ... Significato cap

cap. – Grafia abbreviata di caporale e di capitolo. Anche maiusc., abbrev. di capitano. caparra s. f. prob. comp. di capo e arra. - 1. comm. a. somma di denaro o quantità di altre cose fungibili che una parte dà all'altra al momento del contratto, come assicurazione di risarcimento del danno in caso di inadempimento garanzia. b. estens. versamento anticipato: dare, versare Definizione Treccani

Altre definizioni con numero; precisa; città; destinazione; Sono numero se intorno a Sanremo; Il numero ... della paura; La parte finale di un numero di opera; Il numero dei denti di un adulto; Una quantità inmprecisa ta; Esigente e precisa nelle scelte e nelle preferenze; Se è a occhio, non è precisa ; Una cifra non precisa ta; La città spagnola di un ottima paella; Abitano la città lucana dei Sassi; città californiana in cui ha sede la Apple; Albio Tibullo definì così la città di Roma; Il Grignani di destinazione paradiso; Avviati alla destinazione ; La destinazione scelta dal turista; Arrivata a destinazione ; Cerca nelle Definizioni