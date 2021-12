La definizione e la soluzione di: A nord dei Tedeschi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DANESI

Curiosità : A nord dei Tedeschi

Fu fondato dopo la guerra austro-prussiana e comprendeva gli stati tedeschi a nord del fiume Meno per un totale di 22 membri e circa 30.000.000 di persone ... Significato danesi

danése agg. e s. m. e f. dal fr. ant. daneis (mod. danois). – Della abitante o nativo del Regno di Danimarca; come s. m., il d., la lingua parlata dai Danesi, che, insieme con la svedese, la norvegese e l’islandese, forma il gruppo settentr. delle Definizione Treccani

Altre definizioni con nord; tedeschi; Una medievale... donna del nord ; Abitante dell Africa nord -occidentale; Nota isola a nord -ovest della Sardegna; Grande erbivoro delle pianure del nord America; Il riso dei tedeschi ; Il con dei tedeschi ; Il “sì” dei tedeschi ; Celebri fratelli favolisti tedeschi ; Cerca nelle Definizioni