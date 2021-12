La definizione e la soluzione di: Non va mai in chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ATEO

Curiosità : Non va mai in chiesa

di Calcedonia., vedi Chiese ortodosse orientali. La Chiesa ortodossa, ufficialmente Chiesa cattolica ortodossa, è la seconda Chiesa cristiana più grande ... Significato ateo

àteo agg. e s. m. (f. -a) dal lat. tardo atheus, atheos, gr. ??e??, comp. di ?- priv. e ?e?? «dio». – Che, o chi, nega l’esistenza di Dio: dottrine a., affermazioni a., scetticismo a.; essere, dichiararsi a.; le concezioni, le posizioni dottrinali di un a., degli atei. ateo 'ateo dal lat. tardo atheus, atheos, gr. átheos, der. di théos 'dio', col pref. a-². - ¦ agg. che nega l'esistenza di Dio irreligioso, miscredente. ? scettico. credente, devoto, fedele, pio, religioso. ¦ s. m. f. -a chi nega l'esistenza di Dio ? miscredente, spreg. senzadio. Definizione Treccani

