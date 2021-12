La definizione e la soluzione di: Il nome di Wilde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OSCAR

Curiosità : Il nome di Wilde

Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde, noto come Oscar Wilde (Dublino, 16 ottobre 1854 – Parigi, 30 novembre 1900), è stato uno scrittore, aforista, poeta ... Significato oscar

òscar (più com. Òscar) s. m. der., sembra, dall’esclamazione di una segretaria dell’Accademia sotto citata che notò una straordinaria rassomiglianza fra la statuetta e un suo zio, di nome appunto Oscar. – 1. Propr., nome della statuetta di bronzo dorato, alta circa 25 cm e raffigurante avere. Finestra di approfondimento Il senso del possesso - Tra i verbi più frequenti e generici in ital., a. ha numerosi sign., oltre all’uso come ausiliare. Il sign. principale è quello di «essere gran fama e gran vittorie N. Machiavelli. Analogam. prendere e ricevere: ha preso l’Oscar per il miglior ?lm. Di sign. più intenso è conquistare, che suggerisce l’idea della Definizione Treccani

