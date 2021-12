La definizione e la soluzione di: Nome d uomo arabo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OMAR

Curiosità : Nome d uomo arabo

???????, in arabo: ????, ?Adam) è il nome, secondo l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam, del primo uomo. L'ebraico 'dm significa uomo o, come nome proprio ... Significato omar

Altre definizioni con nome; uomo; arabo; Il primo nome di Pasolini; Dà nome al canale tra l Italia e l Albania; Altro nome della pernice grigia; L isola australiana che dà nome a una lana; Così è detta la sedia dell uomo di potere; In senso figurato, un uomo alto e snello; Così l uomo in una tragedia diretta da Bertolucci; L uomo di Robert Musil ne è privo; C è quello di senape in una parabo la cristiana; La figura retorica delle parabo le | Venerdì 26 novembre 2021; La figura retorica delle parabo le; Una difficile... è l arabo ; Cerca nelle Definizioni