La definizione e la soluzione di: Dà nome a un tribunale ecclesiastico.

Soluzione 9 lettere : SACRA ROTA

Curiosità : Da nome a un tribunale ecclesiastico

"ricerca") era l'istituzione ecclesiastica fondata dalla Chiesa cattolica per indagare, mediante un apposito tribunale, i sostenitori di teorie considerate ... Significato sacra%20rota

ròta s. f. – 1. Variante region. o ant. e letter. di ruota: Però luna (v. luna, n. 6 a). 2. Tribunale della Rota Romana (fine al 1984 Tribunale della Sacra Romana Rota, o semplicem. Sacra Rota), il tribunale della Santa Sede che ha competenza Definizione Treccani

