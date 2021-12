La definizione e la soluzione di: Dà nome al canale tra l Italia e l Albania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OTRANTO

Curiosità : Da nome al canale tra l Italia e l Albania

era conosciuta anche con il nome di Grande Albania. Il regno di Albania era già stato occupato temporaneamente dall'Italia come protettorato durante le ... Significato otranto

otrantino agg. e s. m. (f. -a). – Appartenente o relativo alla città pugliese di df='None' uri='enciclopediaotranto'>Otranto , in prov. di Lecce; abitante, originario o nativo di Otranto. È in uso anche la forma letter. idruntino (v.). Definizione Treccani

