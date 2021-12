La definizione e la soluzione di: Nelle cartoline di Ferrara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : CASTELLO ESTENSE

Curiosità : Nelle cartoline di Ferrara

cercando altri significati, vedi Ferrara (disambigua). Ferrara (Fràra ['fra:ra] in dialetto ferrarese) è un comune italiano di 131 670 abitanti, capoluogo ... Significato castello%20estense

Definizione Treccani

Altre definizioni con nelle; cartoline; ferrara; Esiste solo nelle fiabe; Mancano nelle macchine fotografiche digitali; nelle navi c è quella di comando; Il sonnellino... nelle sveglie moderne ing; E difficile che manchi nelle cartoline di Napoli; Anagramma di cartoline che rima con timone; Si affidano alle cartoline illustrate; Un soggetto per cartoline ; La grande di ferrara ; _ ferrara , ex calciatore; Il ferrara giornalista fondatore de Il Foglio; Il castello nel centro di ferrara ;