Soluzione 5 lettere : CREMA

Curiosità : Nei cannoncini del pasticciere

miele e albume, venduto durante la festa di santa Lucia e sant'Antonio; cannoncini e bignè, tartufata ed amaretti, polenta dolce di Marengo, meardini, e ... Significato crema

crèma s. f. dal fr. crème, che è il gallico crama, incrociato con il greco-lat. , lucidare, e insieme ammorbidire e rendere impermeabile il cuoio delle calzature. 3. Color crema, o assol. crema come agg. o s. m. invar., colore giallo chiaro, simile a quello CATEGORIA: FARMACOLOGIA E TERAPIA – MODA – ALIMENTAZIONE – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA crema 'kr?ma dal fr. crème, gallico crama, incrociato con il greco-lat. chrisma 'unguento'. - ¦ s. f. 1. parte grassa del latte, con cui si fa il burro ? panna. nobile ed eletta di qualche cosa o di un gruppo: la c. della società aristocrazia, crème, élite, fior fiore, gotha, palmarès. 4. materia densa e untuosa, destinata spec. a uso CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

