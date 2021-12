La definizione e la soluzione di: Un negozio che non manca di coni e coppette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GELATERIA

Curiosità : Un negozio che non manca di coni e coppette

Significato gelateria

gelaterìa s. f. der. di gelato. – Esercizio pubblico dove si fanno e si vendono gelati. gelateria d?elate'ria s. f. der. di gelato. - comm. negozio dove si fanno e si vendono gelati ice bar, disus. sorbetteria. Definizione Treccani

