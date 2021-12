La definizione e la soluzione di: Negli ospedali c è quella operatoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SALA

Curiosità : Negli ospedali c e quella operatoria

La sala operatoria (abbreviato SO) è una stanza presente di norma negli ospedali dove viene praticata la chirurgia. Questo luogo è realizzato con rigide ... Significato sala

sala1 s. f. dal longob. sala «edificio a una sola stanza; dimora (anche di contadini)». – 1. il 7 gennaio 1797 si adottò il tricolore come bandiera della Repubblica Cispadana ). Sala egizia, sala ipostila a tre navate di cui quella centrale ha il tetto sopraelevato; tale sala¹ s. f. dal longob. sala 'edificio a una sola stanza; dimora'. - 1. archit. a. ambiente di una certa ampiezza, all'interno di abitazioni, edifici un museo; s. da pranzo, da ballo salone. ? ambiente, locale, stanza, vano. ? Espressioni: sala capitolare stanza di un monastero in cui si riunisce l'assemblea dei membri dell Definizione Treccani

