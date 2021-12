La definizione e la soluzione di: Negli aeroporti snellisce la consegna dei bagagli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 19 lettere : NASTRO TRASPORTATORE

Curiosità : Negli aeroporti snellisce la consegna dei bagagli

Significato nastro%20trasportatore

nastro s. m. dal got. *nastilo «cinghia». – 1. a. ; n. bianco, e più spesso rosa o celeste, fiocco di nastro che si appende alla porta di una casa in cui è nato un (di qualsiasi nazionalità, trasportante comunque passeggeri) che, CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ANATOMIA – CHIRURGIA nastro s. m. dal got. ?nastilo 'cinghia'. - 1. tessuto di piccola altezza, usato per guarnizioni, orlature, legature, ecc.: n. per capelli; n. del cappello ? fettuccia, spessore e materiali vari ? Espressioni: nastro adesivo o autoadesivo ? ?; nastro trasportatore apparecchiatura usata per trasportare materiale o persone lungo un percorso Definizione Treccani

Altre definizioni con negli; aeroporti; snellisce; consegna; bagagli; Vitamina A spesso presente negli antirughe; negli sport, liberarsi da una copertura; Il mese del Super Bowl, negli USA; Hai le __ negli occhi, cantano i Coma_cose; Lo utilizza la polizia negli aeroporti ; I negozi negli aeroporti ; Attività svolta nelle torri degli aeroporti ; Velivoli che decollano dagli aeroporti militari russi; Lo è... chi si consegna con le mani alzate; consegna re un riconoscimento o una medaglia; La effettuano molte pizzerie: consegna a __; consegna te coordinate storiche; Si tiene nel bagagli aio: ruota di __; L unità di misura della capienza di un bagagli aio; Sono uguali in bagagli o; bagagli o per brevi viaggi; Cerca nelle Definizioni