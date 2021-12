La definizione e la soluzione di: Narrò l eroismo d un tamburino sardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DE AMICIS

Curiosità : Narro l eroismo d un tamburino sardo

di complemento, distinguendosi per alcuni atti di eroismo: per aver guidato, nell'agosto del 1917, un assalto al monte Jelenik durante la battaglia della ... Significato de%20amicis

on line ATTREZZO 1. Un ATTREZZO è un oggetto pensato per un determinato uso; ci sono numerose attività che quali era principalissima quella d’inventare un attrezzo e di dargli il proprio nome. Edmondo De Amicis, Amore e ginnastica Vedi anche Artigianato, Atletica, Costruire, Mestiere deamicisiano agg. dal nome di Edmondo De Amicis 1846-1908, scrittore. - 1. lett. proprio di E. De Amicis. 2. fig. che riflette il tono delle opere di E. De Amicis moralistico, patetico, populista, populistico, sentimentale, sentimentalistico. Definizione Treccani

