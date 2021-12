La definizione e la soluzione di: Vi nacque santa Caterina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SIENA

Curiosità : Vi nacque santa Caterina

Caterina di Jacopo di Benincasa, conosciuta come Caterina da Siena (Siena, 25 marzo 1347 – Roma, 29 aprile 1380), è stata una religiosa, teologa, filosofa ... Significato siena

senése agg. e s. m. e f. – Appartenente o relativo alla città e provincia di Siena : la campagna s.; i grandi maestri della scuola pittorica s.; abitante, originario o nativo di Siena: i cittadini s.; un S., una S., i Senesi; in architettura, arco s., quello con inventare. Finestra di approfondimento Invenzioni e scoperte - I. significa «dar vita a qualcosa che prima non esisteva». Sia il verbo sia il sost. der. invenzione vengono spesso usati per inventarsi ha accezione per lo più negativa, alludendo alla menzogna più o meno grave: a Siena, Pietro inventò che gli esami erano andati male F. Tozzi; l’immortalità dell’anima Definizione Treccani

