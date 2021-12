La definizione e la soluzione di: Vi nacque Napoleone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CORSICA

Curiosità : Vi nacque Napoleone

Disambiguazione – "Napoleone" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Napoleone (disambigua). Napoleone Bonaparte (Ajaccio, 15 agosto 1769 ... Significato corsica

còrso agg. e s. m. dal lat. Corsus. – 1. (f. -a) Della Corsica , abitante o nativo della Corsica: la còrsa Madre (Carducci), Letizia Bonaparte; per antonomasia, il C., Napoleone. 2. s. m. Tipo di vino della Corsica. CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

Altre definizioni con nacque; napoleone; Vi nacque santa Caterina; Comune friulano che nacque come colonia romana; Il secolo in cui nacque il Regno d Italia; Eva nacque da quella di Adamo; Vi combatté napoleone III; La sorella di napoleone che sposò un Borghese; napoleone ne formò una grande nel 1805; All''Hôtel des __ a Parigi è sepolto napoleone ; Cerca nelle Definizioni