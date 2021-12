La definizione e la soluzione di: Le muove il manovratore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LEVE

Curiosità : Le muove il manovratore

punto Dewey, il manovratore che sta movimentando il treno, si accorge di uno scambio girato verso il binario sbagliato e decide, contro il regolamento ... Significato leve

lève agg. – Variante ant. o poet. di lieve: ammiro Com’io trascenda questi corpi levi (Dante); in sul tempo che più l. il sonno E più soave le pupille adombra (Leopardi). tastiera ta'stj?ra s. f. der. di tasto. - 1. mus. a. insieme delle leve usate per produrre note nel pianoforte, nell'organo e sim. ? tasto. b. insieme dei tasselli collocati sul manico degli strumenti a corde pizzicate e a plettro ? tasto, traversina. c. ogni tipo di strumento Definizione Treccani

