La definizione e la soluzione di: La motonave di una volta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PIROSCAFO

Curiosità : La motonave di una volta

celere. Nel 2013 torna in servizio la motonave "Volta" completamente stravolta ma con una linea molto moderna. La motonave risulta molto più silenziosa ma ... Significato piroscafo

piròscafo s. m. comp. mod. del gr. p???- «piro-» e s????? «battello». – Nave mercantile, di varia grandezza, munita di apparato motore a vapore (e perciò, nel linguaggio corrente, detta anche, spec. in passato, semplicem. vapore); in partic.: p. a carbone, a nafta, a seconda del combustibile piroscafo pi'r?skafo s. m. comp. mod. del gr. pyro- 'piro-' e skáphos 'battello'. - marin. nave mercantile munita di apparato motore a vapore: p. a elica, a turbine; p. da passeggeri nave a vapore, steamer. Definizione Treccani

Altre definizioni con motonave; volta; La Via una volta Gabina; Lo è la pazienza che talvolta occorre; Ne La Bella Lavanderina si fa un altra volta ; Copertura superiore di edifici, può essere a volta ; Cerca nelle Definizioni