La definizione e la soluzione di: Morire di salute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CREPARE

Curiosità : Morire di salute

il morire. Essere vicini a chi è prossimo a morire: alleviarne la sofferenza fisica e morale con rispetto della loro dignità umana, del bisogno di verità ... Significato crepare

crepare v. intr. lat. crepare, propr. «strepitare», poi «scoppiare» (io crèpo, ecc.; c. di fatica, lavorare duramente. 3. Morire, detto degli animali: gli è crepato l’asino; crepi! o crepi il lupo!, risposta alla formula augurale «in bocca al lupo». Anche dell’uomo crepare v. intr. lat. crepare, propr. 'strepitare', poi 'scoppiare' io crèpo, ecc.; aus. essere. - 1. lacerare, detto di pelle, corteccia, parete e sim., anche nella in più punti; mi si sono crepate le mani per il freddo aprirsi, tosc. animali o dell'uomo, cessare di vivere: gli è crepato l'asino fam. schiattare, tirare le cuoia. Definizione Treccani

Altre definizioni con morire; salute; Va a morire nel Caspio; James __: è Paul Sheldon in Misery non deve morire ; Digiuno prolungato... di cui si può morire ; Quelle cattive... sono dure a morire ; Il Michele conduttore di Tutta salute ; Superare una malattia per tornare in salute ; Può fare esclamare salute ; Florida e piena di salute ; Cerca nelle Definizioni