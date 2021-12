La definizione e la soluzione di: La Morena e la Nevada sono in Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SIERRA

Curiosità : La Morena e la Nevada sono in Spagna

Voce principale: Spagna. La Spagna (España) è situata nell'Europa occidentale l'85% un'unità etnico-politica, distinta dal Portogallo, fin dall'antichità ... Significato sierra

sièrra s. f. dallo spagn. sierra, propr. «sega». – In Spagna e nell’America latina, catena montuosa o contrafforte dalla caratteristica linea di cresta dentellata: la Sierra Nevada , nella Spagna; la Sierra Madre , nel Messico . ? Nel codice alfabetico internazionale, è la parola che identifica Definizione Treccani

