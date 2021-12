La definizione e la soluzione di: Il morbo degli untori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PESTE

Curiosità : Il morbo degli untori

untore Wikizionario contiene il lemma di dizionario «untore» Grida contro gli untori del 19 maggio 1630 Grida contro gli untori del 13 giugno 1630 Grida per ... Significato peste

pèste s. f. dal lat. pestis «distruzione, rovina, epidemia», prob. affine a peior, : quel ragazzo è una p., non dà un minuto di pace; mio figlio è diventato una vera peste. c. Pessimo odore, puzzo, fetore: che p. quel sigaro!; che p. in questa stanza!; ogni passo CATEGORIA: VETERINARIA peste 'p?ste s. f. dal lat. pestis 'distruzione, rovina, epidemia', prob. affine a peior, pessimus. - 1. med. malattia infettiva e contagiosa, trasmessa all'uomo da alcune pulci parassite dell'uomo e di vari roditori ? pestilenza. 2. fig. a. cosa, fatto, fenomeno ritenuti dannosi, Definizione Treccani

