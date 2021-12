La definizione e la soluzione di: E montuoso quello ligure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ENTROTERRA

Curiosità : E montuoso quello ligure

stai cercando altri significati, vedi Liguria (disambigua). La Liguria (AFI: /li'gurja/; Ligûria in ligure) è una regione italiana a statuto ordinario ... Significato entroterra

entrotèrra s. m. comp. di entro e terra, traduz. del ted. Hinterland, invar. – La parte non costiera di un paese, lo stesso che retroterra. entroterra entro't?r:a s. m. comp. di entro e terra, traduz. del ted. Hinterland, solo al sing. - geogr. parte non costiera di un paese Hinterland, interno, retroterra. Definizione Treccani

