Soluzione 7 lettere : NEBRODI

Curiosità : I monti siciliani detti Caronie

suino Nero Siciliano, suino Nero delle Madonie o suino nero dell'Etna, è una razza autoctona italiana di maiale presente nei territori di Caronia, San Fratello ... Significato nebrodi

