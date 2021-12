La definizione e la soluzione di: Moltiplicato geneticamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CLONATO

Curiosità : Moltiplicato geneticamente

mondo durante il XX secolo, geneticamente molto omogenea, perché derivante da poche famiglie originarie che si sono moltiplicate indisturbate per almeno cinque ... Significato clonato

clonare v. tr. der. di clone (io clóno, ecc.). – 1. un prodotto commerciale, spacciando un esemplare per un altro: c. un’automobile. ? Part. pass. clonato, anche come agg.: il mercato è stato invaso da un’ondata di carte di credito Definizione Treccani

