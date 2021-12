La definizione e la soluzione di: Un mobile da archivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCHEDARIO

Curiosità : Un mobile da archivi

Nelle telecomunicazioni un operatore virtuale di rete mobile, in inglese mobile virtual network operator, in sigla MVNO, è una società che fornisce servizi ... Significato schedario

schedàrio s. m. der. di scheda. – 1. Raccolta di schede contenenti dati o in volumetti raccoglitori: s. metallico; s. per schede meccanografiche. Esistono anche schedarî di piccole dimensioni, sia costituiti artigianalmente da cassette o scatole di CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN schedario ske'darjo s. m. der. di scheda. - 1. raccolta di schede, contenenti dati e indicazioni varie, conservate secondo un determinato criterio: lo s. di una biblioteca; s. dei pregiudicati archivio. ? catalogo, rubrica. 2. estens. contenitore o mobile adibito alla conservazione delle Definizione Treccani

Altre definizioni con mobile; archivi; L Immobile noto calciatore; mobile tto per l ingresso; La placca che è un area mobile di crosta terrestre; mobile tto con specchio; Fascicolo che si archivi a; Un insieme di informazioni archivi ate su computer; Un archivi o di film; Un archivi o informatico ing; Cerca nelle Definizioni