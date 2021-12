La definizione e la soluzione di: Minestrina che si beve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BRODINO

Curiosità : Minestrina che si beve

che in quegli anni mieteva molte vittime in Italia. Giunto a Livorno, Artusi si recò in una trattoria per cenare; dopo avere consumato il minestrone, ... Significato brodino

bròdo s. m. dall’ant. alto ted. *brod (cfr. ingl. broth), da cui anche broda. dalle quali alcuni studiosi ritengono essersi originati i primi organismi viventi. ? Dim. brodino, un brodo leggero; spreg. brodùccio; pegg. brodàccio. Con accezioni speciali il CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

