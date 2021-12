La definizione e la soluzione di: I militari di piombo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SOLDATINI

Curiosità : I militari di piombo

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Anni di piombo (disambigua). Gli anni di piombo identificano in Italia un periodo storico compreso tra ... Significato soldatini

piómbo s. m. lat. plumbum. – 1. a. ; un pezzo, una lamina, un filo di piombo; una conduttura di piombo; una collezione di soldatini di piombo (in realtà di una lega stagno-piombo); come color torna per vetro Lo qual CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA Definizione Treccani

Altre definizioni con militari; piombo; Bravi comandanti militari ; militari specializzati; Era la meta dei futuri militari ; Località in cui nel Medioevo si tenevano assemblee politiche o militari ; La benzina senza piombo ne ha generalmente 95; Strapiombo , burrone; Un particolare tipo di piombo che era usato come antidetonante per carburanti; Coste rocciose con pareti a strapiombo sul mare; Cerca nelle Definizioni