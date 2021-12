La definizione e la soluzione di: Milano sui biglietti aerei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MIL

Curiosità : Milano sui biglietti aerei

mil ‹mil› s. ingl. tratto dal lat. mil(lesimum) unità di area, ambedue molto usate nella tecnica: il mil circolare (ingl. circular mil), l’area di un cerchio di diametro 1 mil ed equivalente a 507 micrometri quadrati (µm2), e il millantatore mil:anta'tore der. di millantare. - ¦ s. m. f. -trice chi si millanta: è un m. non com. faloppa, fanfarone, gradasso, megalomane, fam. pallone gonfiato, scherz. rodomonte, sbruffone, smargiasso, spaccone, vanaglorioso. modesto, umile. ¦ agg. che si millanta borioso Definizione Treccani

Altre definizioni con milano; biglietti; aerei; A milano c è il Pavese e il Grande; L imperatrice d Austria duchessa di milano ; A milano , quello Bicocca è un museo; Storico quartiere a sud est di milano ; Compra i biglietti per rivenderli; La classe dei biglietti meno cari; Vendono illegalmente i biglietti fuori dagli stadi; Londra sui biglietti aerei; Guidati come degli aerei ; Racchiude merci su camion, navi o aerei ing; aerei come l Airbus A380; Soltanto certi aerei ne sfondano il muro; Cerca nelle Definizioni