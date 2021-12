La definizione e la soluzione di: In mezzo al giornale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RN

Curiosità : In mezzo al giornale

lascia il Giornale. Feltri spiega perché ha lasciato la direzione de Il Giornale: Poi prosegue: Complessivamente, sui quattro anni trascorsi in via G. Negri ... Significato rn

carbilamina (o carbilammina) s. f. comp. di carbo-, -ile e am(m)ina. – Nome di composti organici di formula generale RN=C o R-NC (dove R è un radicale quale metile, etile, ecc.), detti anche isonitrili: sono liquidi incolori, di odore turn over t?:rn'o?v?, it. tur'n?ver anche turn-over e turnover locuz. ingl. comp. di turn 'giro, rotazione' e over 'di nuovo', usata in ital. come s. m. - 1. econ. suddivisione di un processo lavorativo in più turni di lavoro ? TURNAZIONE. 2. uscita di un lavoratore da un'azienda Definizione Treccani

