La definizione e la soluzione di: Mettere in __ = offrire co-me premio di una gara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PALIO

Curiosità : Mettere in __ = offrire co-me premio di una gara

televisiva drammatica 2007 – Premio Golden Globe Miglior serie drammatica 2007 – Premio Emmy Migliore attrice non protagonista in una serie drammatica a Katherine ... Significato palio

pàlio s. m. variante di pallio. – 1. a. una lunga e pittoresca sfilata con armi e bandiere. c. Per estens., essere, mettere in palio, essere o mettere a disposizione dei vincitori di una gara sportiva, di un concorso, di laureare der. di laurea io làureo, , noi laureiamo, voi laureate, e nel cong. laureiamo, laureiate. - ¦ v. tr. 1. educ. conferire la laurea non com. addottorare. non com. addottorarsi. 2. estens. conseguire un riconoscimento o un titolo in palio, per lo più seguito da compl. predicativo: l. campione italiano di scherma conquistare Definizione Treccani

Altre definizioni con mettere; offrire; premio; gara; Commettere uno sbaglio; mettere in giro notizie; mettere a bagno per estrarre il principio attivo; Necessaria per rimettere corrente in una batteria; Gode nel far soffrire ; Si può soffrire in volo; Un sinonimo di soffrire ; Si può offrire agli ospiti durante una festa; Il liquore allo zafferano... da premio letterario; __ Hanks, premio Oscar; Prestigioso premio della città di Milano: __ d oro; Dario, E compianto premio Nobel autore di “Mistero buffo”; Vergara , al TG2; Il lago del Nordamerica con emissario il Niagara ; gara per sciatori; Una gara nzia su un obbligazione di terzi; Cerca nelle Definizioni