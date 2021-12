La definizione e la soluzione di: Le mette in tavola chi parla chiaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CARTE

Curiosità : Le mette in tavola chi parla chiaro

bere. Porta una toga che funge da veste da camera. Questa descrizione mette in luce una connotazione negativa e allo stesso tempo ridicola dell'avvocato ... Significato carte

carte-valóri s. f. pl. – Termine generico con cui comunem. si designano sia i biglietti di banca e di stato, i titoli del debito pubblico, le marche da bollo, titoli azionarî e obbligazionarî di società o enti, e le marche mediante cui si effettuano i versamenti di quote e contributi assicurativi, ecc. Raro l’uso del sing. carta-valore. la carte ala'kart locuz. fr. propr. 'alla carta', usata in ital. come agg. e avv. - ¦ agg. invar. di pasto fatto al ristorante scegliendo i piatti dal menu: pranzo à la carte alla carta. a prezzo fisso. ¦ avv. scegliendo i piatti dal menu: mangiare à la carte e ? À LA CARTE agg.. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

