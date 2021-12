La definizione e la soluzione di: Mette a nudo il tronco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : SCORTECCIATURA

Curiosità : Mette a nudo il tronco

Il nudo artistico è la rappresentazione del corpo umano in stato di nudità nelle varie discipline artistiche. La nudità nel campo dell'arte - nella pittura ... Significato scortecciatura

scortecciatura s. f. der. di scortecciare. – 1. In genere, l’operazione dello scortecciare; in partic., quella compiuta nell’industria della cellulosa consistente nel privare della corteccia i tronchi prima di inviarli alla spaccatura e alla sfibratura; si esegue con le scortecciatrici. 2. concr. CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA scortecciatura s. f. der. di scortecciare. - operazione dello scortecciare decorticazione, scorzatura. Definizione Treccani

Altre definizioni con mette; nudo; tronco; mette re in giro notizie; Le mette in tavola chi parla chiaro; Permette di tornare sulle posizioni perdute; mette re a bagno per estrarre il principio attivo; Il bambino nudo con le ali nell arte; Tanti quanti i pianeti visibili a occhio nudo ; Piede nudo e privo di qualsiasi copertura; Scrisse Il nudo e il morto; Piante con tronco , rami e foglie; Un recipiente a forma di tronco di cono; tronco di colonna con un iscrizione; In mezzo al tronco ; Cerca nelle Definizioni