La definizione e la soluzione di: E il metropolita del Lazio.

Soluzione 4 lettere : PAPA

Curiosità : E il metropolita del Lazio

Il metropolìta è un titolo di alto rango del clero cristiano, nelle confessioni cattolica e ortodossa, nelle quali ha due differenti significati. Il titolo ... Significato papa

papa1 s. m. lat. papa, dal gr. p?pa? (o p?ppa?) dei tarocchi, nome di uno dei trionfi: è la carta che porta la figura di un papa, contrassegnata con il numero romano V. 6. Nel codice alfabetico internazionale, è la parola che papa s. m. lat. papa, dal gr. páppas 'padre' pl. -i. - 1. eccles. il vescovo di Roma, capo spirituale della Chiesa cattolica pontefice, Santo Padre, Sua di Cristo. ? Locuz. prep.: fig., fam., a ogni morte di o del papa di rado, eccezionalmente, quasi mai, raramente, saltuariamente, sporadicamente. assiduamente, di frequente Definizione Treccani

Altre definizioni con metropolita; lazio; Città americana con il metropolita n museum of art; Il servizio urbano e suburbano dell area metropolita na di Parigi; Scava le gallerie della metropolita na; Il centro dell'attività finanziaria metropolita na; Violazio ni delle leggi; La grande costellazio ne con una famosa cintura; La linea del governo in relazio ne agli altri Stati; Differito, dilazio nato;