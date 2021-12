La definizione e la soluzione di: Messo a capo, incaricato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PREPOSTO

Curiosità : Messo a capo, incaricato

all'inizio della serie è mandato a incendiare la casa della madre di Salvatore Conte, capo camorra rivale. Don Pietro affida a Ciro il compito di preparare ... Significato preposto

prepósto s. m. part. pass. di preporre, sostantivato come già il lat. praepositus da cui deriva: v. preposito. – In generale, spec. in passato, chi ricopre una carica di preminenza su altri, o una funzione direttiva, di sovrintendente, ispettore, sorvegliante e sim. Come dignità ecclesiastica, è preposto pre'posto part. pass. di preporre. - ¦ agg. di persona, che è messo a capo di un ufficio, che ha la responsabilità di un'attività e sim., anche con la prep. a: l'ingegnere p. alla direzione dei lavori addetto, deputato a, incaricato di, responsabile di. ¦ s. m. eccles. Definizione Treccani

