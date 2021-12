La definizione e la soluzione di: Il medico che prescrive lenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OCULISTA

Curiosità : Il medico che prescrive lenti

lenti a contatto, solitamente è il professionista responsabile delle applicazioni su misura o specialistiche. Il medico oculista prescrive le lenti a ... Significato oculista

oculista s. m. e f. der. del lat. oculus «occhio» (pl. m. -i). – Medico specializzato nello studio e nella cura delle malattie dell’occhio. oculista s. m. e f. der. del lat. oculus 'occhio' pl. m. -i. - prof., med. medico specializzato nello studio e nella cura delle malattie dell'occhio non com. Definizione Treccani

