La definizione e la soluzione di: Materia plastica per l edilizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PVC

Curiosità : Materia plastica per l edilizia

Disambiguazione – "Plastica" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Plastica (disambigua). Le materie plastiche sono materiali organici ... Significato pvc

PVC s. m. – Sigla dell’ingl. Poly Vinyl Chloride con cui viene comunem. indicata la materia plastica a base di cloruro di polivinile (v. polivinile). CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA Definizione Treccani

Altre definizioni con materia; plastica; edilizia; Realizzatore materia le di un delitto; Rendere lisci materia li come il marmo; Aiuto materia le e caritatevole dato ai poveri; materia in cui si studiano Medioevo e Risorgimento; È di plastica in un album di Gianluca Grignani; Si cerca d ottenerlo con la rinoplastica ; La materia plastica inventata da Natta; Uno spesso foglio di plastica ; In edilizia , quello del cassone è di lamiera; I parallelepipedi usati nell'edilizia ; Operaio non qualificato nell'edilizia ; In edilizia c’è quello pieno e quello forato; Cerca nelle Definizioni