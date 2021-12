La definizione e la soluzione di: Ha il marchio TIM. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TELECOM

Curiosità : Ha il marchio TIM

significati, vedi TIM (disambigua). TIM è un marchio italiano di Telecom Italia attivo nel settore della telefonia mobile e fissa. È stato il primo operatore ... Significato telecom

Neologismi (2008) co-locazione s. f. Locazione simultanea a più soggetti aventi servizi di co-locazione, cioè la possibilità per i nuovi operatori di installare propri apparati nelle centrali di Telecom Italia. (Sole 24 Ore, 13 maggio 2000, p. 1, Prima pagina trasmittente trazmi't:?nte part. pres. di trasmettere. - ¦ agg. 1. che trasmette: ufficio t. emittente. ? *ricevente. 2. telecom. di dispositivo *ricevente. ¦ s. f. 1. telecom. dispositivo, anche portatile, che trasmette segnali radio s. m. 2. 2. telecom. stazione trasmittente emittente, trasmettitore. Definizione Treccani

