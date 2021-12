La definizione e la soluzione di: Mangiando il pollo, c è chi lo preferisce alla coscia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PETTO

Curiosità : Mangiando il pollo, c e chi lo preferisce alla coscia

arrotondati se è una piccola mancanza, coi bordi spezzati se è un bisogno impellente) con il simbolo relativo al bisogno: una coscia di pollo e un impasto ... Significato petto

pètto s. m. lat. pectus (-toris) (pl. -i; ant. e raro . avv. o prepositive: a petto a petto o, più com., petto a petto, viso a viso, l’uno di fronte all’altro: essere, trovarsi petto a petto; a petto di o a petto a, di fronte a, e CATEGORIA: ANATOMIA – MILITARIA – MODA petto 'p?t:o s. m. lat. pectus -toris pl. -i, ant. e raro le pèttora. - 1. a. anat. parte del corpo umano che sta fra il collo e l'addome e parte anteriore del torace dorso. ? Espressioni con uso fig.: battersi il petto mostrare contrizione, spec. ipocritamente cospargersi il capo di cenere, pentirsi; prendere Definizione Treccani

