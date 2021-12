La definizione e la soluzione di: Mancanza di misericordia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CRUDELTÀ

Curiosità : Mancanza di misericordia

Arciconfraternita della Misericordia di Firenze aderisce alla Compagnia delle Misericordie, una confederazione fondata da Misericordia di Firenze, Rifredi e ... Significato crudeltà

crudeltà s. f. dal lat. crudelitas -atis. – 1. destino; c. di un castigo, di una condanna. Con accezione partic., c. mentale, forma di crudeltà che si esplica non mediante atti di violenza fisica ma con atti e comportamenti che crudeltà s. f. dal lat. crudelitas -atis. - 1. a. l'essere privo di compassione: c. d'animo ferocia, malvagità, perfidia, spietatezza, lett. tristizia. brutalità, disumanità, inumanità, perversione, scelleratezza. cattiveria. b. estens. azione molto cattiva: questa è proprio una c. Definizione Treccani

