La definizione e la soluzione di: Mancano nelle macchine fotografiche digitali.

Soluzione 9 lettere : PELLICOLE

Curiosità : Mancano nelle macchine fotografiche digitali

quindi a stampo su un rullino fotografico a quelle digitali, le quali si potevano racchiudere nelle prime macchine fotografiche. All'età di 20 anni, ormai ... Significato pellicole

pellìcola s. f. dal lat. pellicula, dim. di pellis «pelle». – 1. sono contenute, che ne consente l’esposizione in successione, si parla anche di pellicola a pacco o, con termine ingl. filmpack); p. radiografica, film negativo, rettangolare, di pista s. f. var. dial. di pesta; nel sign. tecnico, per influsso del fr. piste. - 1. non com. segno o insieme di segni che la zampa di un animale o il piede dell'uomo uno spettacolo circense ? arena. 5. tecnol. ciascuna delle sezioni di un nastro magnetico o di una pellicola cinematografica destinata alla registrazione traccia, nelle Definizione Treccani

