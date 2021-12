La definizione e la soluzione di: Managua ne è la capitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NICARAGUA

Curiosità : Managua ne e la capitale

Managua, ufficialmente Leal Villa de Santiago de Managua (Leale Città di Santiago di Managua), è la capitale del Nicaragua e capoluogo dell'omonimo dipartimento ... Significato nicaragua

nicaraguènse (o nicaraguése) agg. e s. m. e f. – Del uri='enciclopedianicaragua'>Nicaràgua , appartenente o relativo al Nicaragua, repubblica dell’America Centrale, che si affaccia sia sull’oceano Atlantico sia sul Pacifico, tra l nikara'gwe?o dal nome del Nicaragua, stato dell'America Centr.. - ¦ agg. del Nicaragua nicaraguense. ¦ s. m. f. -a abitante o nativo del Nicaragua nicaraguense. Definizione Treccani

