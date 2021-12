La definizione e la soluzione di: Il malumore dell annoiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : UGGIA

Curiosità : Il malumore dell annoiato

L'esaurimento di Paolo Paolo Mazzarelli Da un po' di giorni Paolo è stanco, annoiato, assente.

ùggia s. f. prob. lat. *udia «umidità, frescura», der. di udus «umido» (pl. -ge). alla vegetazione: sediamoci là dove fanno u. quei rami; piante che crescono anche all’uggia. 2. fig. Noia, tedio, sensazione di fastidio e di irrequietezza: questo tempo fa venir uggia 'ud?:a s. f. prob. lat. ?udia 'umidità, frescura', der. di udus 'umido' pl. -ge. - 1. non com. mancanza di sole nociva alla vegetazione ombra. luce. 'essere infastidito fastidio, molestia. piacere. ? Espressioni: non com., prendere in uggia non riuscire a sopportare fam. non potere vedere. amare, benvolere. ? NOIA Definizione Treccani

